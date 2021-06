Ik reisde eind april van Nederland (toen nog hoogrisiko gebied voor Duitsland) naar huis in Duitsland. Per trein dit keer. Bij Bad Bentheim, waar altijd de loc en het boordpersoneel gewisseld wordt, stapten er 6 man Duitse Grenzpolizei in de trein. In de achterste wagon van de ICE. Ze liepen door de wagon en vroegen links en rechts naar een geldige PCR test en de bevestiging van de digitale inreisaanmelding. Na 10 minuten hadden ze de halve wagon afgewerkt en moest de trein weer volgens schema vertrekken en verlieten de Grenzpolizei de trein weer. Thuis aangekomen verscheen er nog een SMS op mijn Nederlandse simkaart. Het RKI heette me welkom in Duitsland en verwees met een linkje naar de Quarantaine regels. Er is nooit iemand aan de deur geweest of heeft mij gebeld. Ook kreeg ik geen vraag om een negatief testbewijs te uploaden of bij de plaatselijke Gesundheits Behörde te overleggen. Het is niet te handhaven. Zo blijkt. Een ICE vol met 6 man kontroleren. En er rijden heel wat ice's 6 keer per dag. Heen en terug naar NL. Hugo.. niet alleen vliegtuigen hoor ! Bij Hengelo op de heenreis werd er helemaal niet gecontroleerd.