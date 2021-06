Playlist GeenStijl Café Mega Mix 58:

1. Minka - Linkervoet Rechtervoet (2021) - @Digikluizenaar

2. The Cure - A Forest (1980)

3. Jeff Wayne - The Eve Of The War (1978)

4. Flotsam & Jetsam - Brace For Impact (2021) - @Mosterd

5. Booker T. - I Want You (1981) - @Basil Fawlty

6. Galantis - Runaway (2015) - @wilderst

7. Sylvester Levay - Airwolf Theme (1984) - @steekmug

8. Savatage - When The Crowds Are Gone (1989) - @wilderst

9. Leonard Cohen - First We Take Manhattan (1988) - @chicago river

10. King - Love & Pride (1984) - @RickyLaRue

11. Aneka - Japanese Boy (1881) - @Bad – Casey

12. Creed - Higher (1999) - @Robert Haynes

13. Sanford Clark - The Big Lie (1967) - @nutsniet

14. Laura Pausini & Andrea Bocelli - Vivo Per Lei (1996) - @Lady Midnight

15. Billy Idol - Hot In The City (1982) - @jitro

16. Nina Simone - Feeling Good (1965) - @Ruimedenker

17. Cuby & The Blizzards - Window Of My Eyes (1968) - @Theodorik1

18. Lupus Nocte - Sunset Dew (2019) - @Nacho_Vidal

19. Blur - Song 2 (1997) - @neonreclame

20. Coldplay - A Sky Full Of Stars (2014) - @Yrrab



Bonustrack: Klootzakken Zijn Kut - Brandstichter (2021) - @entwederoder