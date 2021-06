- Er is an-sich niets mis met voorfinancieren door VWS.

- Het materiaal is geaccepteerd door VWS met een controle van een officieel Europees "notifying body". Dat is niet je tante om de hoek!

- Het blijkt dat het RIVM er andere regels op na houdt dan de EU en VWS

- Dus VWS verneukt de kwaliteitseisen, en dat is nu de schuld van Sywert?

- VWS verneukt de onderhandeling door voorfinanciering weg te geven zonder een idee te hebben welke marge Sywert en co er aan overhouden. Een paar procent is ok op 100 miljoen, 20-30% zeker niet ok. Sywert had hier ook kunnen zeggen, jongens dat mag wel wat minder. Gecombineerd met zijn "om-niet" verhaal is Sywert hierom dus een graaiende lul.

- Sywert is 1 speler, hoe zit het met die andere inkopers? En waarom spreekt niemand VWS aan op dit amateurisme?

- Van Ark is ook waardeloos met haar "het is volgens de regels verlopen". Dat is echt de bijl aan de wortel van elke organisatie. Mensen die geen haar verder kijken dan de beslissingsboom.

- Het is ook sneu om het terug in het gezicht te gooien van de kamer. Met alle redelijkheid had het ministerie kunnen bedanken voor de Sywert deal. Daar had niemand van wakker gelegen met dit idiote graai verhaal. Ze hadden zelfs nog goede sier kunnen maken met laten zien hoe slim ze de graaiers buiten de deur hebben gehouden.

Tot dusver mijn gezeik, nu pils.