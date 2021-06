Voor Sywert:

Het was niet echt handig in de ogen van het gewone, maar echt fout ben je niet, denk maar eens aan al die mensen die zoveel meer fout doen.

Je wordt een beetje geslachtofferd terwijl je intenties waarschijnlijk goed waren en ja jij deed tenminste iets.

Je hebt je onafhankelijkheid en veiligheid geregeld dat was ook nodig.

Alles overstijgen.

Lay low for a while en come back as a strong man.

Om dat te bereiken moet je soms even afwijken van de gewoonlijke paden.