Een paar keer heb ik gekampeerd toen ik nog 'n studentje was. Een noodzakelijk kwaad, vanwege budgettaire redenen. In alle gevallen met 3 of 4 kornuiten. Met z'n vijven naar Spanje in een huur-auto. Met zijn vijven in een geleende 2-persoons bungalowtent; 3 man in de binnentent, 2 man in de buitentent.

Dat kamperen ging wat mij betreft altijd met tegenzin, en wel hierom:

-'s Nachts je poten openhalen aan de tent-haringen als je struikelend over de touwen met een vochtig geworden pleerol naar een smerig toilet moet om je buikloop te deponeren in zo'n rond gat in de vloer.

Lauw bier, want geen koelkast. Warme 'agua mineral', want geen koelkast. Warme wijn, want geen wijnkelder.

Melk die na één middag al zuur is.

Koffie zetten op zo'n éénpits gasbrandertje dat steeds omvalt. En als het niet omvalt, waait de vlam wel uit vanwege de Tramuntana.

Gore ravioli eten van een plastic bordje met van die jaren '70-bloemetjes erop.

Dooie mieren in je doos suikerklontjes.

Elke ochtend een schorpioen doodmeppen met één van je espadrillos.

's Ochtends om 7 uur je muffe slaapzak uitdrijven vanwege de hitte. Want geen schaduw op je goedkope standplaats.

Niet kunnen slapen vanwege het gesnurk in de tent naast je.

In paniek gootjes graven rondom je tent in de keiharde grond terwijl de lucht aan de horizon zwart kleurt en de eerste stukken wasgoed al door de lucht vliegen.

Elke keer als je een tijdje weg bent geweest, naar het strand of zo, biddend hopen dat ze je tent niet hebben leeggeplunderd.

Pijn in je rug van het luchtbed of het veldbed.

's Morgens broodjes van gisteren moeten kopen in de kampwinkel, waar je twee keer zoveel voor betaalt als bij de bakker die ze levert.

Ik heb me altijd afgevraagd wat mensen bezielt om een week of drie vrijwillig in een vluchtelingenkamp te verblijven en dat "vakantie" te noemen.