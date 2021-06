Uit de UK uit 1970? Ze mogen blij zijn dat dat ding überhaupt nog dreef. In de jaren 70 werden zowel de auto's als de schepen in de UK gebouwd door 7 dagen per weerk beschonken britten en ieren. Ga eens op zoek naar een engelse morris of zo uit die tijd. Die ga je niet vinden, allang weggerot of uit elkaar gedonderd. Voor de schepen idem.