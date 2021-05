En stel, je bent bereid er alles (desnoods met doofpotten, hypocrisie en ellebogenwerk) aan te doen om carriere te maken als consultant/bestuurder/CEO en je wil DOLGRAAG een moskee laten bouwen in een wijk waar jij zelf beslist niet woont, maar een heleboel anderen wel die natuurlijk gewoon hun bek moeten houden stelletje vieze racistische islamofoben dat het zijn. Want jij deugt, jij weet wat goed en fout is, anderen niet, jij draagt het juk van de Grote Maatschappelijke Verantwoordelijkheid op je schouders omdat jij weet: 'Islam is vrede en tolerantie en de islam is een belangrijke bijdrage aan de inclusieve en divers-tolerante Nederlandse samenleving (mits niet in mijn buurt)'. Maar: je woont in Arnhem. Een freaky provinciedurpje wat alleen per huifkar of poepschuit via de Rijn is te bereiken.

Op welke partij moet je dan stemmen?

JUIST! D66 NATUURLIJK!

De islamitische burgemeester van Arnhem zal in zijn nopjes zijn.

Word anders vandaag nog lid want 'het wordt hoog tijd'.