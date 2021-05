Ooit heeft iemand bedacht dat kwallenkerkhof Zandvoort ook bedoeld is om te wonen. Terwijl dat helemaal niet zo is want het is een plek om in je blote moffenpens te luisteren naar verschrikkelijke Lounge House en te kijken naar allemaal opgepompte met tribaltatoeages belegde idioten uit Haarlem-Schalkwijk en Hoofddorp-Hyde Park, en hun vriendinnen heten allemaal Samantha en Patricia en om hun pols zit een Fauxlex, een aandenken aan Antalya. Zandvoort is een soort gemeente Heeze-Landen, of een gemeente Asten, maar dan met een zee en daarom kent iedereen Zandvoort. Gelukkig wordt Zandvoort nu weer afgenomen van de gewone mensen en teruggeven aan bovengenoemde idioten en de Duitsers, die zo'n tachtig jaar geleden ook al een dappere poging deden Nederland te verlossen van het leed dat Zandvoort heet. Bewoners mogen hun eigen dorp niet meer in. Eigenlijk is Zandvoort een pretpark, maar de Holle Bolle Gijzen en Langnekken die er wonen zijn écht. Geef het serieus maar aan de Duitsers. De Mofrika-Strip. En dan steeds meer stukjes duin koloniseren, alleen maar om ze te jennen.