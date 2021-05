Het beleid voor de komende kabinetsperiode is allang bekend: het moet allemaal groener, internationaler en inclusiever.

Dat gedachtengoed is voornamelijk populair bij links(ig)e partijen en hun kiezers en laten die nou net géén meerderheid hebben behaald in maart. De verkiezingsuitslag werd alom bestempeld als een "ruk naar rechts", waaruit men dan zou mogen opmaken dat de meerderheid van de kiezers weinig opheeft met linkse thema's als klimaat en inclusiviteit. Toch is dat precies wat we gaan krijgen: méér klimaathysterie en daarmee samenhangende (onbetaalbare) maatregelen en méér schaamteloos bevoordelen van eenieder die zich achtergesteld zegt te voelen vanwege huidskleur, geaardheid of geslacht (m/v/x etc.). De rekening van dit hele circus komt dan vervolgens -zoals te doen gebruikelijk- terecht bij de werkende, blanke, rechtse stemmer, die juist gehoopt had dit met zijn stem te kunnen voorkomen.

Ondertussen zit de leider van de grootste partij van Nederland (door velen ten onrechte nog steeds beschouwd als een rechtse partij) er apathisch bij en ziet hoe linkse partijen, gesouffleerd door allerhande schimmige, deels buitenlandse lobbyisten, NGO's en actiegroepen, buiten hem om het beleid bepalen. Zijn enige doel lijkt te zijn het handhaven van zijn positie als premier, een opdracht die hij waarschijnlijk uit Brussel heeft meegekregen, anders kan ik zijn gedrag niet verklaren. Ondertussen worden we steeds dieper het moeras van ontevredenheid en onbestuurbaarheid ingezogen en steeds meer rijst de vraag of we hier ooit nog op een normale manier gaan uitkomen. Ik zie het somber in.