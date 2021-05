All rise. Oh nee, blijf maar zitten. Want u bent de rechter en u mag oordelen wat we met het geval Tofik Dibi doen. De "bestuursadviseur Amsterdam Nieuw-West" (zo'n kartelbaantje krijg je als je ⌧ te ongeschikt, te labiel danwel te dom bent voor een functie elders als burgemeester) gaf weer eens blijk van virulente jodenhaat en oudevolkofobie met tweets met kakkerlakken enzo nav het zoveelste Gaza Gezeik. Collega GroenLinkser Femke Halsema, bekend van die grote gemeente met die parallelle samenleving, is nu van plan om DISCIPLINAIRE MAATREGELEN tegen de jodenhatende gemeentefunctionaris te nemen. Vooral dat dubieuze kakkerlakken-tweetje gaat de heer Dibi in het Foei Gesprek zwaar opbreken. Want de Israëlische vlag met kakkerlak ipv Davidster wapperde ook al op de Dam. En Femke Halsema weet ervan. Nou burgerrechters... Wat is uw oordeel en waar moet Dibi het mee doen? Weest streng doch rechtvaardig! Succes.

