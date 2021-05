Vrijdag. Persconferentie. Versoepelingen die ingaan op 5 juni. Dan mag u weer naar het café. Maar er staat meer te gebeuren op 5 juni. Want het enige door ons erkende meteorologisch instituut, de tijdlijn van @Jantje_, komt met een hoopgevend kaartje voor de lange termijn. Zon en warmte. DERTIG GRADEN CELCIUS. Op versoepelingsdag. 5 juni. De roze flamingo mag uit de schuur, het witbier staat al koud, de bbq is afgestoft en opgepoetst en de toch al te kleine slip zit weer een tandje strakker om de reusachtige zak. We zijn eraan toe, na maanden schijtweer. Nu lukt het de meeste weermeneren niet eens een kloppende voorspelling voor morgen te geven, bovendien zitten ze allemaal met hun hoofd in de reet van 'het klimaat', maar Jantje volgen we tot de poorten van de hel. Dertig graden, zon, warmte. IN EEN DAMPENDE BRUINE KROEG. Yes.