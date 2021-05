Ten eerste gefeliciteerd!

Verder: als we vluchtelingen opvangen dan moeten we ze ook huisvesten, en we doen dat nu eenmaal in de maatschappij, niet in kampen. En een inkomenseis stellen gaat dan niet werken. Wel ben ik van mening dat statushouders in dezelde rij moeten aansluiten. Een gezin in een AZC krijgt misschien prioriteit, maar het kan niet zo zijn dat ze meteen voorin de rij staan (de wachttijden voor prio-gevallen en zelfs spoedgevallen zijn inmiddels soms ook behoorlijk lang). Verder denk ik dat we met het huidige gebrek aan woningen, en gezien alle andere problemen die we met immigranten hebben en waar we niet goed mee om kunnen gaan, maar eens flink op de rem moeten trappen.