Alweer lang geleden, op 30 oktober 2020, zat een beslist niet bezopen maar 'verslapen' Frits Huffnagel (VVD) bij het WNL-televisieprogram Goedemorgen Nederland (NPO). Omdat Frits beslist niet bezopen was maar zich had 'verslapen' ging dat fragment viraal. Kan gebeuren, Fritsen zijn vaker beslist niet bezopen maar bijvoorbeeld gewoon 'moe'. De ene Frits gaat daarna in rehab voor zijn 'moeheid', de andere Frits laat het er bij verder.

Maar nu viel ons op dat het fragment met een 'verslapen' Frits Huffnagel bij Goedemorgen Nederland ineens nergens meer is te vinden bij de online NPO. De 'verslapen' Frits is helemaal foetsie in de online WNL-NPO-database. Sterker nog, een compleet blok Goeiemoggel *hips* Nederland lijkt uit de WNL-archieven te zijn gejorist. Normaal gesproken is Goedemorgen NL verdeelt over zes blokjes, die ook als zes blokjes online zijn terug te kijken. Maar de aflevering van 30 oktober (volgens de beschrijving: 'Te gast is campagnestrateeg Frits Huffnagel'), bestaat uit slechts vijf blokjes. En in geen van die blokjes is de 'verslapen' Frits Huffnagel te zien. Het is alsof hij helemaal nooit te gast is geweest die 30ste oktober. Wat raar is, want we weten dat het wel zo is.

Noem je dit nou censuur op kosten van de belastingbetaler? Is het Frits Huffnagel-PR-bewaking? Is het pro-actieve NPO-zelfbescherming van gasten? Heeft een hoge VVD-pief misschien gebeld naar de NPO met de vraag specifiek aanstootgevend materiaal te laten verdwijnen? En zo ja, gebeurt dit vaker? (Antwoord: Ja, Marcel van Dam weet er van) Hoeveel vertrouwen mag de NPO-meebetaler precies hebben in de online NPO-database? Want een database waaruit fragmenten bij nacht en nevel verdwijnen is een database waarin achteraf de geschiedenis wordt aangepast.

Als ze dat bij Andere Tijden zouden doen, zou je het in elk geval nog ironie kunnen noemen. Maar dit is een journalistiek TV-ochtendprogram met politieke kopstukken en dergelijken als gast. Je moet er op kunnen vertrouwen dat zulks volledig is terug te kijken, bijvoorbeeld om politici aan hun beloftes te houden of te checken hoeveel ze nu weer hypocriet uit hun nek lullen.

Hoe zit dat WNL/NPO? Trouwens WNL/NPO, weet je wie ook achteraf onwelgevallige fragmenten uit zijn ontbijtshow gumde?