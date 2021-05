Het natuurlijk een volkomen ridicuul idee dat zij dè vertegenwoordigster is van de 'Nederlandse vrouw'.

Het is één grote catch-22. De keizer staat in zijn blootje en niemand durft iets te zeggen...... omdat iedereen bang is voor 'racist' of 'rechts' uitgemaakt te worden.

We zien het natuurlijk helemaal duidelijk in het bedrijfsleven: de standaard reclame bevat een donkere man en een blanke vrouw..... echt heel representatief van wat Nederland is of moet worden. Volgens mij nu al meer dan de helft van de reclames.... en nagenoeg alle bedrijven gaan er in mee. Misselijkmakend bangelijk gekruip.

En, I'm, afraid that we ain't seen nothing yet....