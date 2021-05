Wat is die Olav een enorm sneu figuur, zat twee jaar geleden precies achter hem in een vliegtuig naar Graz. hij onderweg naar de Red Bull ring, ik voor andere zaken. Vertrek van het vliegtuig vanaf Schiphol van één van de busgates. Dus opgepropt in een bus en dan ook nog eens een kwartier wachten voor je er weer uit mag want de kist is nog niet schoongemaakt.

Goed, Meneer Mol had het hoogste woord. En de ene grove mop naar de andere grove mop kwamen luidkeels uit zijn strot. Op een gegeven moment gingen de grove moppen over de invaliditeit van Schumacher. niemand maar dan ook niemand kon er om lachen. Dus meneer werd boos, want zulke grappen kon hij best maken