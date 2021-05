Iedereen mag vrijwillig een tijdje op Mars gaan zitten. Hoe kijken we aan tegen de mogelijkheid dat er een eerste mens geboren kan gaan worden op Mars. Is dat wat er dan geboren wordt, dan nog een mens? Gaan we dat geboorsel uitleggen, dat ie eigenlijk op een andere planeet hoort? Kan iets dat nooit of te nimmer op aarde is geweest een mens genoemd worden? Vrij denken en voelen zal op Mars nooit aan de orde zijn. De verblijven zullen uiteindelijk een voorgeprogrammeerd klimaat krijgen. Willen we dat 'mensen' aan doen? Het wordt niet meer of minder dan een soort dierentuin waar mensen in verblijven. Gelukkig gelden de mensenrechten alleen op aarde.