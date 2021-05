Let wel: er staat 'misschien'. Het zou dus zo kunnen zijn. Mogelijk klopt het. Wellicht is het zo. Maar toch maar toch maar toch. De goede mensen van Snacknieuws.nl zitten bovenop het nieuws over snacks en die zeggen zoiets heus niet zomaar. "Voetprint expert: een frikandel is misschien de duurzaamste snack die er is". Zoals het hoofdredactioneel commentaar van Snacknieuws.nl op Snacknieuws.nl het stelt: "een belangrijke uitspraak". Zeg dat wel mensen. De volgende keer dat u een frikandel ("een samengesteld restproduct met een lekkere smaak") aan het eten bent en iemand vraagt u wat aan het doen bent, hoeft u niet meer 'Dik en ongelukkig aan het worden' te zeggen, maar kunt u gewoon antwoorden: 'Misschien wel het milieu aan het redden'. Mooi toch. Misschien.