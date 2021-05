WE MOGEN WEER! En dat is maar goed ook want ons grootste exportproduct is niet den bloem. Het is cultuur, gedragen door ONS de gewone Nederlander. Denkt u werkelijk dat Granada er zo toonbaar bij zou liggen als wij die paella-Turken niet af en toe uit kwamen leggen hoe het ook alweer zat met die geometrische patronen in Alhambra?

"„Toen Hugo de Jonge uitlegde hoe het met de kleurcodes ging werken, zagen we het verkeer op onze website verdubbelen. We hadden maandag al 25 procent meer boekingen ten opzichte van 2019, na de persconferentie was dat 50 procent”, aldus woordvoerster Martine Langerak van Sunweb. Corendon zag zelfs een vervijfvoudiging van de boekingen, wel ten opzichte van vorige week. Een storm die volgens topman Steven van der Heijden woensdag niet zal gaan liggen. Bij Transavia eenzelfde beeld en ook TUI ziet een run op de bestemmingen die nu als eerste op geel gaan."

Spanje, Griekenland berg uw dochters. Want er komt een mission civilisatrice aan waar de Moren en Perzen nog van gaan blozen. De Nederlanders komen. We zijn terug.