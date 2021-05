Ik woon momenteel zelf in wat jij noemt voormalig oostblokland, Bulgarije, maar de corruptie hier is een stuk minder dan in Nederland. Of denk je dat er in Nederland geen corrupte politici bestaan, of mensen die ten onrechte een uitkering/toeslag/subsidie aanvragen? (die bestaan hier helemaal niet dus dat kan ook niet) Hier is het maandloon 250 euro. En toch redt 99% van de bevolking het omdat ze keihard werken. Kijk aub eens verder dan je neus lang is. Vanaf de keukentafel is het makkelijk oordelen over die landen. Overal is wel wat mis, maar hier is het denk ik een stuk beter dan in Nederland. Immigratie doen ze liever niet aan, en die er in komen moeten zich gewoon aanpassen. Niks gratis huizen, uitkeringen oid. Ga maar gewoon werken. Bulgaren zijn vriendelijk, behulpzaam en het is een prachtig land. En ja de Bulgarenfraude. Zeg jij nee tegen gratis geld? Niet hun schuld maar dat achterlijke systeem in Nederland functioneert niet. Kortom, ze verdienen wel iets beter dan corrupt...