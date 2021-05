Er is een bepaalde groep mensen die matig opgeleid zijn, vervolgens bij de overheid in dienst komen en dan op basis van hun functie enige macht krijgen. Functies zoals BOA's maar ook opzichters bij de gemeentewerf, of conciërges. Niet zelden de meest vervelende types, vooral als ze hun macht laten gelden zonder dat daar enige reden voor is.

Voorbeeld: Ik moest vorige week met auto+aanhanger wat rommel bij de gemeentewerf lossen. 's morgens als eerste, er was verder nog niemand. Netjes rondje gemaakt, en aan het eind parkeerde ik de auto dwars over wat parkeervakken om even wat hout weg te gooien.

Het moment voor de ambtenaar om in te grijpen. Want daar mocht ik niet staan, dus ik moest een nieuwe ronde rijden. Praktische argumenten (het was slechts 1 stuk hout en ik was binnen 10 seconden weg, en verder stond ik niemand in de weg) gelden niet: befehl ist befehl.

Dat soort lieden heb ik het over. Bloedzuigers.