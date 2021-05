Playlist GeenStijl Café Mega Mix 54:

1. The Charlatans - The Only One I Know (1990) - @Lorejas

2. The Cure - A Forest (1980)

3. Jeff Wayne - The Eve Of The War (1978)

4. Ten Walls - Walking with Elephants (2014) - @neonreclame

5. Nuance feat Vikkie Love - Loveride (1984) - @Ragnar_Lodbrok

6. Divine - Shoot Your Shot (1982) - @prekert

7. The Wolfgangs - Cannibal Family (2011) - @Nuuk

8. Roxette - The Look (1988) - @SterF...

9. Minty - Useless Man (1994) - @Leptob

10. Cesar Franck - Panis Angelicus (1872) - @WirMachenMusik

11. Depeche Mode - Enjoy the Silence (1990) - @P-unit

12. Bettie Serveert - Palomine (1992) - @BennieBoos

13. Sonic Youth - Chapel Hill (1992) - @RickyLaRue

14. The Stylistics - Can't Give You Anything (1975) - @komtdatschot

15. Earth, Wind & Fire - The Speed of Love (1983) - @Basil Fawlty

16. Toto - Rosanna (1982) - @Freezzz

17. Spiritualized - I Think Im in Love (1997) - @Robert Haynes

18. Spoonman - Soundgarden (1994) - @prekert

19. Koinonia - Pilgrim´s Progression (1984) - @TheOne48

20. Human League - The Lebanon (1984) - @mozaard



Bonus track: Thomas Bergersen - Cry (2014) - @Lafayette