De moraalmis van 4 en 5 mei is voorbij, tijd om weer eens wat leuks te doen met onze vrijheid. Bijvoorbeeld de vrijheid om een kaartje te sturen aan een Canadese veteraan die op 18 juni 100 jaar oud wordt. Norman Gogo was een reservist voor de 48th Highlanders en droeg als signaal- en verbindingsman bij aan de bevrijding van Europa in '44/'45, waaronder in Normandië, België en Nederland. The Glamour Boys bevrijdden Apeldoorn op 17 april 1945, ten koste van een twintigtal manschappen, onder wie hun luitenant-kolonel. Na de oorlog werd Norm brandweerman en uiteindelijk Fire Chief in Toronto. Zijn 99e verjaardag moest op sociale afstand worden gevierd, is het wellicht een charmant idee om zijn 100e op intercontinentale afstand te doen? Het postadres voor een kaartje staat na de breek, maar als je eerst nader kennis wil maken met Norman Gogo: zijn persoonlijke geschiedenis is gedocumenteerd, in beeld en geluid (playlist hier, begint in omgekeerde volgorde). Hierboven zijn herinneringen aan Holland, dat hij zelf in 2017 nog bezocht heeft. Doe eens de groetjes terug, zouden we zeggen. Dit was GeenStijl Andere Tijden, terug naar de onze.

Kennis maken met Norman Gogo

Kaartje sturen aan Norman Gogo!

With the best wishes of NoStyle and thank you for your service, brave sir.