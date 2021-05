Het demissionaire kabinet wil tabakluchtjes in het portiek van zwangere paupers komen opsnuiven om ongeboren vruchten tegen bederf te beschermen. Een debat daarover is aan de Kamer-agenda toegevoegd: "het aanbieden van een prenataal huisbezoek door [..] de jeugdgezondheidszorg om hulp en ondersteuning te geven aan zwangere vrouwen en hun gezinnen die in een kwetsbare situatie verkeren". In november is er een commissievergadering geweest waar zo het lijkt alleen voorstanders aanwezig waren (vvd, D66, CDA, CU, SP, SGP) en op "enkele vragen" na eigenlijk niemand bezwaar heeft bij deze voortschrijdende heftige inmenging in de privésfeer.

Het doel is om pasgeborenen in de eerste 1000 dagen (dat is dus drie jaar) een betere landing in het leven te geven maar de uitvoering kent allerlei enge aspecten: het gaat niet alleen om controles op verslaving of psychische aandoeningen bij (arme) ouders, wat bij alarmerende meldingen best begrijpelijk is. Uit de memorie van toelichting (pdf) op de wet blijkt dat het ook een controle is op het drankkastje en de tabaksvoorraad - het is een inspectie van je levenswijze in bredere zin. Oftewel: een overheid die met een loep, een zaklamp en een strenge bevoogdende blik een aanslag op de trots, waardigheid en individuele vrijheid van arme mensen komt plegen om de collectieve kosten te kunnen drukken. Want met échte diepgevoelde sociale betrokkenheid en warme aandacht heeft het niets te maken:

Prenatale huisbezoeken gaan 2,5 uur (!) duren en kosten de gemeenten 190 euro per bezoek (zie pagina 15), maar in totaal wordt er slechts 5,3 miljoen extra vrijgemaakt voor de Prenataalpolitie. Als je nul euro overhead zou hebben, zijn dat een kleine 28.000 huisbezoeken. Maar als je alle tussenhandelaren, advieskantoren, consultants, gemeentelijke begeleiders, trainers & coaches, rapporteurs, toezichthouders en aanverwante opportunistische afromers uit graaicorrupt Middelmanagerstan meerekent, blijft er straks natuurlijk maar geld over voor enkele tientallen bezoekjes. Landelijk.

Landelijk, zogenaamd ten bate van de gezondheid van het kind, in een land waar gezond schoolzwemmen mede vanwege gedoe met islamitische onderbroekdouchers steeds verder is afgeschaald. Schoolsport is een lachertje. Schoolfruit is een gammel en ingewikkeld aan de EU uitbesteed prutsproject. Schoolontbijt staat onder druk van Sylvia Witteman. En buitenschoolse opvang vergt kinderopvangtoeslag en dat is zoals bekend dankzij Mark Rutte een levensgevaarlijk mijnenveld voor mensen met een lager inkomen.

Daarnaast heeft de decentralisatie van de jeugdzorg (lees: de verantwoordelijkheid uitsmeren tot niemand ooit nog schuld kan hebben) talloze gemeenten al onder grote financiële druk gezet. En nu wil het demissionaire dwangkabinet dus na het kapotmaken van alle centrale schooltaken en collectieve sociale systemen op individueel niveau gaan micromanagen achter de voordeur, met een fooi van 5 miljoen op een vooralsnog onbekend aantal gezinnen dat sowieso hoger is dan het voornoemde aantal van 28.000 dat je - theoretisch - met die 190 euro per bezoek kunt betalen. En dan is een eventueel vervolgtraject nog niet eens begroot.

Wat overblijft van dit voorstel, is dus niet betere zorg of een verantwoord sociaal-maatschappelijk beleid voor pasgeboren pauperkindjes, maar een wantrouwige overheid die diep in de sociale privé wil meekijken naar particulier gedrag. Want kinderen van rokende ouders met een laag inkomen, zorgen op latere leeftijd voor hoge zorgprijskaartjes en het D66-denken maakt Den Haag doodsbang voor rode cijfertjes in hun met rubber betegelde spreadsheetbreintjes. Dystopie, uw naam is Rijksoverheid.