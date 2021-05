Bernard 2.0

Volgens twee natuurorganisaties uit Roemenië en Oostenrijk is prins Emanuel von und zu Liechtenstein verantwoordelijk voor het neerschieten van Arthur, een 17-jarige bruine beer die in een beschermd gebied midden in de Karpaten leefde. De prins zou in maart van het Roemeense ministerie van Milieu toestemming hebben gekregen om een vrouwelijke beer neer te schieten. Het dier veroorzaakte enorme schade aan boerderijen in de Roemeense gemeente Ojdula en moest op last van de autoriteiten worden gedood.

‘Maar de prins schoot in werkelijkheid niet het probleemdier dood, maar een mannelijk exemplaar dat ver in het bos woonde en nog nooit problemen had veroorzaakt,’ stellen de natuurorganisaties in een verklaring.