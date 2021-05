Uit diepgaand onderzoek (n=1) in Wassenaar blijkt dat de combinatie van een beschonken bestuurder, een 720 pk sterke Ferrari 488 Pista en een mogelijk licht vochtige N44 resulteert in een onvrijwillige zijdelingse schuifel door het gras. Heel vervelend natuurlijk, maar nog vervelender als dat gefilmd wordt door degene achter je. Dan kan iedereen zien hoe je die 360k kostende supercar door een hek Afrojackt. Langzaam genoeg dat het enorm kneuzig oogt, maar hard genoeg om de spoiler van je Italiaanse raspaard te trekken. Wie er achter het stuur zat is ons niet bekend, maar wij denken een groen kenteken te zien onder de videoblur. Dat kan betekenen dat een garagemedewerker een zeer pijnlijk telefoontje naar zijn baas moest maken. Meegenieten van de beelden kan in de lees verder.