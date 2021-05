: Ik las ergens dat de helft van alle testen in India positief is, dus er wordt veel te weinig getest. Oftewel, er is sprake van een enorme onderrapportage. De belangrijkste reden waarom India zo'n shitshow is is echter dat het aantal besmettingen veel hoger is dan de ziekenhuiscapaciteit aankan en dat is nog wel de belangrijkste reden om het virus te beteugelen. Dat is dus volledig verkeerd gemanaged en dat gaat wel degelijk ergens over en valt niet mee. Mensen die sterven terwijl ze hadden kunnen overleven als er voldoende bedden en zuurstof was, is niet ok. En ja, in India sterven jaarlijks veel mensen aan eenvoudige infectieziektes die makkelijk hadden kunnen worden voorkomen, maar dat maakt het niet minder erg.