Ik snap iets niet. Zo'n 6 miljoen mensen zijn al besmet geweest, we hebben zo'n 6 miljoen mensen gevaccineerd. Uiteraard zit er in die twee groepen overlap, maar ik verwacht dat toch al snel de helft van Nederland OF is gevaccineerd OF het heeft gehad OF beide.

Waar komen al die mensen in het ziekenhuis dan vandaan? Last time I checked hebben we niet te maken met een heftigere variant oid.

Enige wat ik mij kan bedenken dat het komt omdat we alleen maar naar positieve pcr testen kijken, ongeacht waarom je in het ziekenhuis beland. Je bent 8 a 9 dagen besmettelijk en een test slaat 90 dagen lang nog positief uit. Hoeveel mensen liggen dan in het ziekenhuis met echt corona klachten?

Echter dat verklaart dan nog steeds niet het hoge aantal ic opnames....

Mogelijke verklaring daarvoor: in het ziekenhuis word je zieker omdat je met andere corona patienten op een kamer ligt en daardoor de virusdruk hoger wordt (en goh aerosolen spelen een rol, duh)

Het blijven iig onwaarschijnlijk hoge aantallen.