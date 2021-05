Je wordt contantenkoerier in Zuid-Afrika. Ben je wel minderheid in eigen land, want dat doen er maar weinig. Want het is natuurlijk bepaald geen uitzondering dat zulke makkers onderweg overvallen worden. En met geen uitzondering bedoelen we dat het een dag voor bovenstaande incident op 22 april ook gebeurde, zeven dagen later weer en toen met twee neergeschoten bewakers, en dan missen we ongetwijfeld nog een paar dagknallers zoals die dodelijke overval op 13 april. Het fenomeen is in 2020 blijkbaar met 66% gestegen, en dat terwijl alles er zo goed gaat. Weinig nieuwsartikelen nog over bovenstaande strijders, maar naar verluidt zijn ze allebei ongeschonden. Volgens Twitters is de bestuurder ex-South African Police Special Task Force, en we hebben helemaal geen zin om dat dood te checken. Naar verluidende foto's van de nasleep, na de breek!

Naar verluidende foto's van de nasleep

ghehe (Sicario)