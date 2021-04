Jezus man. Ben je niet goed wijs? Kaag is diplomate. Die kiezen hun woorden uiterst zorgvuldig. Vaak om het dubbel interpretabel te maken, maar ook vaak met een bedoeling. In alle handelingen die ik van Kaag heb gezien tot dusver, dwz: kamerdebatten (haha, ik ben hier nieuws, not!), haar documentaire (wie stemt er toch op Baudet?), en haar handelen in het nieuws (ik was in Niggjer!) en daar rondomheen, zie je NIETS van de persoon die zij pretendeert te zijn. En voor mij ben je naar wat je handelt, niet naar wat je zegt. Dan over wat ze zegt: onze wegen scheiden hier. Dat wil voor haar zeggen dat ze een ander startpunt heeft. Nou nee, Dat betekent dat je hetzelfde startpunt hebt, maar ergens anders heengaat. Maar mevrouw draait het nu al terug.

Overigens bent u al af als u het bezitten van een piemel, danwel het ontbreken ervan, mee laat wegen in het oordeel of iemand wel of niet premier kan worden. Dat is totaal, maar dan ook totaal irrelevant. Al zetten we er een zwarte transgender met het syndroom van Down neer. Als het (ze?) capabel is, dan krijgt ze de credits en het vertrouwen. Competenties dat is het belangrijkste en enige criterium om premier van Nederland te worden.