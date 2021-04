:

Jim Morrison is in Parijs in zijn hotelbad verzopen na een overdosis heroine. Een fout die Amerikanen weleens vaker gemaakt hebben, omdat de drugs in Europa minder worden versneden en daadoor veel sterker zijn. Het is een fout die je doorgaans maar een keer maakt, en dat is mooi meegenomen. Jeruzalem is over het algemeen een vrij droge stad zonder grachten. Wat dat betreft had Jezus mazzel dat ie in Jeruzalem woonde en niet in Amsterdam anders had ie naar het kruis moeten zwemmen. Ieder nadeel heeft zij voordeel zou Johan Cruyff er van zeggen.