We moeten hier wég. Weg van de plek waar artsen spuiten weggooien omdat ze anders een betuttelstrafje krijgen van CDA-snaak Hugo de Sisselspreker, wég van de plek waar Hugo de Jonge Gezondheidsraden in ellenlange adviesberaden om sturing vraagt of de leeftijdsgrens van het ene vaccin wel en het andere vaccin niet misschien een paar jaartjes naar beneden kan aangezien 1 op de 400.000 mensen mogelijk last krijgt van een bijwerking, wég van de kale knakkerkop van Ernst Kuipers, weg van de geile papegaaienkuif van Marion Koopmans en heel ver weg van de fake-viral-fame van Gompie Gommers, wég van de doodvermoeiende vertragende bureaucratie waardoor veertig lagen middlemanagers met spinnenwebben tussen de oksels staan te wachten tot iemand een treetje hoger in rang er een klapje op geeft zodat zij er ook weer klappen op kunnen geven naar beneden toe, en vice versa, maar ook weg van de bangmakerij, weg van vaccinatiebewijzen, weg van de toegangstesten en weg van de quarantaineplichten.

We willen een Slutty Summer en wel in New York, een Hugo de Jonge-loze vrijhaven van gevaccineerden in de Gevaccineerde Staten, waar je in je in een fysieke winkel gekochte (niet de Primark) uitgaanskleren midden in een avondklokloze nacht vol sletten en stumpers in het Theater District een veel te onboeiende Joop van den Ende-productie uit je hersenen kan verherinneren met 15 $-drankje in een vuige cocktailtent op Curry Row. Je haalt je koffie gewoon binnen en je mag er ook gewoon naar de plee, misschien zit je wel gewoon tot één over zes op het terras (of was het soms tien over zes). Misschien tongt Erik Mouthaan zich wel een weg bij je naar binnen, weet jij veel, en misschien stap je zonder slaap met allerlei vage gekken in een vluchtig gehuurde Escalade voor een roadtrip naar Bethel, om erachter te komen dat er dit jaar helemaal fucking niemand optreedt, dan ga je zonder te betalen terug naar start en plots zit je met 25.000 anderen Blue Point-bier te beren bij een sportwedstrijd waar je geen snars van snapt, vreet je jezelf vol aan ribs bij Hill Country Barbecue Market en zo ben je weer helemaal klaar een avondje lekker de hort op te gaan. Of verzin zelf maar een vage geschiedenis die plaats zal vinden in de toekomst: het kan allemaal, vanaf 1 juli mensen. Terug naar normaal. Hugo had het beloofd. En New York gaat ÓPEN.

Prikken Hugo