De enige productie van Omroep Zwart tot dusver

De Wijze Pijprokers van de Raad voor Cultuur hebben gesproken: alle publieke omroepen mogen blijven. We krijgen er zelfs nóg twee bij in het massagraf voor oude media: Ongehoord Karskens en Omroep Akwasi. ON! kent u al van hun activiteiten op YouTube, de absurde arrestatie van Arnold Karskens en het feit dat ze een medium voor mediums zijn. De tweede - Omroep Zwart - voert nog geen reedt uit maar is wel bekend van het feit dat hun oprichter openlijk met geweld dreigde en daar mee weg kwam en van het feit dat hun oprichter journalisten bedreigde en hun apparatuur stal en ook daar mee weg kwam. Ook is hun oprichter bekend van het feit dat hij al tien jaar droomt over bloederig geweld tegen culturele tradities. En daar mee weg komt.

Dat is de Raad voor Cultuur allemaal grotendeels ontgaan, ze hebben alleen "met bezorgdheid kennisgenomen van het recente incident waarbij een van de oprichters van ZWART een EO-journalist op onaanvaardbare wijze onder druk heeft gezet om materiaal te verwijderen." Betuttelconclusie: dat past niet in "het verbindende profiel van de omroep". Oordeel: De Raad voor Cultuur adviseert de erkenningsaanvraag van Omroep ZWART te honoreren. Gefeliciteerd, Akwasi.

Nee, dan de alinea over Ongehoord Nederland. Waar beroepsbully Akwasi een piepklein waarschuwinkje krijgt, worden Karskens en co langs een héle andere meetlat gelegd en omschreven als 'een risico': "Hoewel vrijwel alle omroepen hebben verklaard de komst van ON! vanuit het oogpunt van pluriformiteit te verwelkomen, zijn ze zonder uitzondering kritisch over de toon en de journalistieke normen die de omroep hanteert." Reden: ON! is kritisch op de NOS (u weet wel, dat hondsarrogante omroepbedrijf met de onveilige werksfeer) en dat leidt tot bijna twee kantjes kritische woordkunst (pagina 1 en pagina 2) over Omroep Karskens TV.

Onze conclusie over de Raad voor Cultuur is streng maar rechtvaardig: de omroep van chronische geweldsdreiger Akwasi (zwart) wordt verhoudingsgewijs langs lagere eisen gelegd dan "nestbevuiler" Arnold Karskens (blank), die we ook niet per se van hoge meerwaarde voor het omroepbestel vinden maar die echt véél onschuldiger is dan Akwasi. Het is daarom maar goed (IRONIE-ALERT) dat de Raad voor Cultuur in het vervolg wil dat er bij de volgende toetsingsronde een onderschrijving aan de "Code Diversiteit en Inclusie" wordt geëist van aspirant omroepen. Alsof de NPO nog niet giftig genoeg is voor gezonde kijkersbreinen:

Bonuslol: Omroep Max mag niet zomaar tutoyeren

Binnenkort: Erkend Interviewen met Akwasi