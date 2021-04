goedenmiddag

In de wildgroei van vaccinatie- test- en antistofbewijzen is er one app to rule them all, en dat begin juli al, als het aan het Euro'parlement' ligt. De Europese Commissie berichtte onlangs dat lidstaten het eens zijn geworden over de technische specificaties omtrent "de gegevensstructuur en de coderingsmechanismen, waaronder de QR-code, die ervoor zullen zorgen dat alle certificaten, zowel digitaal als op papier, in de hele EU kunnen worden gelezen en geverifieerd." En nu is ook het Europarlement met 540 stemmen voor, 119 tegen en 31 abstinenties akkoord met het wetsvoorstel (PDF) van de Commissie. Het EP benadrukt dat het om een maatregel van slechts 12 maanden gaat, en niet langer dan dat. En als overheden zeggen dat een maatregel tijdelijk is dan menen ze dat!

Opmerkelijk zinnetje zagen we wel in het EP-persbericht. "However, EU COVID-19 certificates will neither serve as travel document nor become a precondition to exercise the right to free movement, say MEPs." Dat het certificaat geen reisdocument wordt dat gelijk staat aan een paspoort of ID-kaart, snappen we. Maar dat het ook geen "voorwaarde voor het recht op vrij verkeer" zou mogen worden, dat snappen we dan weer niet echt. Want dat is zeg maar het hele punt van het certificaat; alleen reizen op voorwaarde van het kunnen aantonen van vaccinatie, negatieve test of antilichamen.

Ook schrijft het EP dat certificaat-houders "should not be subject to additional travel restrictions, such as quarantine, self-isolation or testing". Mogelijk wordt er dus bedoeld dat mensen zonder vaccinatie wél mogen reizen, maar hen dan mogelijk wel een quarantaine- en testeis opgelegd wordt. Een latere zin uit het persbericht lijkt dat te onderschrijven: "MEPs also stress that, in order to avoid discrimination against those not vaccinated and for economic reasons, EU countries should “ensure universal, accessible, timely and free of charge testing.” Meemaken, is wat we het gaan.

RIVM-UPDATE: +7344 geweigerde vaccinatiepaspoorten

Als hij het zegt

Kabinet vooralsnog geen zin in eigenrichting