-1 uur: word wakker

-niet opruimen na gister, open tinder

-magnitron je huisgenoot z'n prepmeal

-plas doen

-wassen, nee--handen worden toch weer vies

-fissa in park getipt via insta

-kleding matchen, zonnebril op, stillo ouwe

-haartjes strak

-oranje polyester meuk erbij, manteltje, kroontje

-huissleutel mee

-iphone nog 39%, mwah

-fiets waarvoor je een dief betaald hebt

-kauwgompje uittuffen op fietspad

-AH in

-direct door naar drank

-bekertjes mee

-olijfjes in vettige plastic bakjes

-grijp volop 30 cent tasjes

-negeer pislucht en zwervers buiten de AH

-aggressief vlot fietsen richting park

-drie tasjes vol bikjes, bekertjes, flesjes

-vrienden zoeken, elk groepje lijkt op elkaar

-fiets gras op, fiets neer gooien

-'heuj ouwe, nog laat geworde met die chicka?'

-schenk drank in, peuk aannemen

-gesprekken vol overdrijving en disinteresse

-woooooh roepen

-de dames komen niet meer, ander feestje

-plastic bekertje uit hand laten vallen

-30 tasje waait weg, is van niemand meer

-niemand wil die olijven bakjes, dekseltje kwijt

-veel andere groepjes dichtbij, niemand mengt

-lekkere chicks in dat groepje

-roggel op de grond, peuk in flesje

-even pissen tegen een muur

-vriend komt met nieuw persoon aan

-kerel wil praten, nee he

-geen zin in vreemde, rondje lopen maar

-check tinder, gaan m'n matches omlaag?

-date van vanavond afgezegt

-bekertje leeg, bekertje los

-waar is fiets?

-modder schoenen, zo niet chill

-veel meute, troep, wordt laat, honger

-met lege handen park uit

Je mist niks