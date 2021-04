De Litouwse Rose Namajunas, onze favoriete vrouwelijke atleet aller tijden. Stal ons hart met haar tweevoudige zege (1,2) over de tot hun eerste treffen ongeslagen Poolse Joanna Jedrzejczyk. Ze verloor vervolgens na een winnende wedstrijd per zeer ongelukkige en slordig verdedigde headslam KO van Jessica Andrade en verloor daarmee ook haar titel. De daaropvolgende rematch won ze nipt per jurybeslissing (was geen titelgevecht), maar gisteravond was ze terug in al haar glorie. In de eerste ronde versloeg ze per head kick KO de Chinese kampioen Zhang Weili. En in de aanloop was er zelfs nog even OPHEF. Want Namajunas komt uit Litouwen en dat viel tot de val van de muur onder de Sovjetunie, en in een interview had ze gezegd dat haar weerzin tegen het communisme minstens een deel van haar motivatie is tegen de Chinese Zhang Weili. "Namajunas recently told a Lithuanian outlet that (...) "it's better dead than red". Nou, dat is gelukt, slowmo onderstaand. Vernietigende KO van Usman (z'n vijfde titelverdediging) vs Masvidal en post fight interviews door Rogan, na de breek! En over het been van Chris Weidman gaan we het verder niet hebben, behalve dat we hem een (spoedig?) herstel wensen.

Maar dan langzaam

beng

Slowmo

Wat een prinses

Wat een prins