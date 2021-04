Uit deze specifieke communicatie blijkt nog niet dat het vaccinatiepaspoort ook ingezet gaat worden voor Britse binnenlandse vrijheden, maar ook daarvoor staat er daar een trial in de steigers. De Britse Telegraaf The Telegraph schreef gister het volgende over het vaccinatiepaspoort voor reizen naar het buitenland:

"The advanced state of the plans emerged after The Telegraph learnt of details of a telephone call between government officials and industry figures. The call took place on Wednesday afternoon between members of the Tourism Industry Emergency Response Group and involved discussion of the latest thinking on border reopenings. A government official on the call is understood to have said: “We aim to give people the ability to prove their vaccine status by the time international travel restarts where other countries require it. The earliest that will restart is May 17."

The comment was noted during the call by one industry source. A second confirmed the broad accuracy of the remark. DfT sources did not dispute it. The comment is in line with private briefings from government figures that the ban on overseas holidays is expected to be lifted on May 17 at the next stage of reopening. However, for now, the Government is yet to lock in the May 17 return of overseas holidays, with a final decision expected to be taken early next month once more Covid case data are received."

Het vaccinatiepaspoort zou Britten waarschijnlijk toegang geven tot zo'n 20 toeristische bestemmingen die een vaccinatiebewijs eisen.

Belangrijk detail hier: het gaat met dit buitenlandse vaccinatiepaspoort dus exclusief om vaccinatiestatus. En, in tegenstelling tot de Britse binnenlandse trial, volstaat een negatieve test of antilichamen na herstel van een recente besmetting, dus niet.

De WHO is tegen

Net als mensenrechtenorgaan Raad van Europa, inderdaad. Het Emergency Committee van de World Health Organization zei op 15 april het volgende over vaccinatiepaspoorten voor internationaal verkeer:



"Do not require proof of vaccination as a condition of entry, given the limited (although growing) evidence about the performance of vaccines in reducing transmission and the persistent inequity in the global vaccine distribution. States Parties are strongly encouraged to acknowledge the potential for requirements of proof of vaccination to deepen inequities and promote differential freedom of movement."

Die ongelijke verdeling van vaccins is de reden dat Oxfam pleitte de vaccins gratis te maken voor arme landen, omdat er daar anders razendsnel mutaties ontstaan waar de oorspronkelijke vaccins in rijke landen geen bescherming tegen bieden. Maar dat zagen de EU en Big Pharma niet zitten.

En het klopt inderdaad dat bewijs dat vaccinatie besmetting tegen gaat beperkt is, maar wel toeneemt. Meerdere studies uit Amerika, Israel en Engeland suggereren (met het advies de resultaten voorzichtig te interpreteren) dat BioTech en Pfizer tussen de 80 en 90 procent bescherming bieden tegen het oplopen van covid.

