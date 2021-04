: Er is geen enkel bewijs of zelfs maar wetenschappelijk onderbouwde aanwijzing dat glyfosaat carcinogeen is in mensen. Er ligt ondanks vele, vele onderzoeken geen enkel bewijsmateriaal op tafel die dat aangetoond heeft of aantonen kan. Wat er is is dat de WHO onder zeer discutabele omstandigheden en politieke druk een zin heeft opgenomen die iets dergelijks suggereert, gebaseerd op rapporten waarin geknoeid is. (Dat geknoei heeft Reuters gedocumenteerd en gepubliceerd:

Reuters found that in several instances comments in the draft were removed; the comments noted that studies had concluded glyphosate was not carcinogenic. They were replaced in the final version with the sentence: "The Working Group was not able to evaluate this study because of the limited experimental data provided in the review article and supplemental information.")

En bij muizenstudies (lab-muizen ontwikkelen al tumoren als je te lang naar ze wijst) : The original investigators found no statistically significant link between glyphosate and cancer in the mice. IARC’s new calculation reached the opposite conclusion, attributing statistical significance to it.

En op basis van die manipulaties heeft de WHO een zin opgenomen die vervolgens de inzet is van multimiljoendollar rechtszaken. Zonder dus wetenschappelijk, maar wel met juridisch bewijs.

In het onderzoek naar bijensterfte bijv. is de focus bij glyfosaat als factor dan ook niet op de bij zelf of fysiologische effecten of effecten op metabolische processen in de bij, maar op indirecte effecten op bepaalde darmbacteriën in de bij die gedifferentieerd gevoelig kunnen zijn voor o.a. glyfosaat en dat verminderde weerstand tegen specifieke parasieten kan veroorzaken. Ook daar heeft men eigenlijk niks bij gevonden. Ook niet bij studies met onwaarschijnlijk overdreven hoeveelheden glyfosaat is een eenduidig effect op reductie van fitness van de bijen gevonden.