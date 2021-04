We hebben sowieso nooit begrepen waarom Navalny zonodig terug moest naar moeder Rusland. Maar wat we écht niet hebben begrepen is dat Rusland hem bij aankomst gewoon oppakte en daarna in hechtenis hield, ondanks een laatste waarschuwing van Stef Blok. Navalny ging eind maart in hongerstaking omdat hij ondanks zijn restitutiepolis niet onderzocht mocht worden door een arts naar keuze. Hij had namelijk last van zijn rug en gevoelloosheid in handen en benen, en dat zijn weer typisch van die klachten van mieten die niet als een echte man met een beetje vergiftiging om kunnen gaan. En door z'n hongerstaking bovenop onbehandelde klachten zegt zijn artsenteam nu dat een hartstilstand en nierfalen "een kwestie van dagen is".

Een open brief ondertekend door 80 prominenten als Ken Burns (van de beste docu's ter wereld), J.K. Rowling, Stephen Fry, Niall Ferguson, Salman Rushdie en Jelle Geuzens waarschuwt Poetin in navolging van Blok nu écht een allerlaatste keer. Navalny is namelijk een brandschone humanist die in de Game of Thrones van Slavische oligarchen de onverdeelde steun van het Westen verdient.