In een normaal leven zat u nu voor de televisie in een schraal café, beetje met uw makkers ouwehoeren over cornervlaggen, de spelers(vrouwen) van Athletic Club, de linksbuiten van Arnhem en het 'feit' dat u ook een keer de buitenspelval hebt opgeheven, u weet het nog goed, het was zaterdag 17 april 2010. Maar dat is niet zo, u zit thuis, op de bank van Loods 5, met Samantha, ze is heel druk met een YouTube-video 'Draad in de naald krijgen bij het rijgen van kralen'. U hebt een leven gefeliciteerd! En dan nu LIVE, op het open kanaal van FOX en ESPN, de FINALE van de TOTO KNVB Bekerfinale der Nederlanden, met Ajax tegen Vitesse. Stijlloze voorspelling: Vitesse gaat dit potje gewoon lekker winnen, doelpunten Broja en Tannane. Bier, kaas, worst!

UPDATE 22" - 1-0 Gravenberch, lekkere goal! Hinderlijke onderbreking in de zegetocht van Vitesse

UPDATE 29" - 1-1! Openda geeft zijn hamstring op voor de gelijkmaker. Onze held Broja had 'm zelf moeten maken, maar gunde het een ander

UPDATE 90" - 2-1 Ajax! Rood voor Vitesse na een aanslag op Shanice van de Sanden. Vervolgens maakt Neres 2-1

Hoppa

Nou ja dit dus