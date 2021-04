FF niks over wie er wel is en wie niet, of over routekaarten en stappenplannen, wie waar loopt en wie niet, in welk uniform of welk designerjurkje of niet. Maar gewoon dit. Je eigen Defender des Doods, in legergroen en cabrio, met extraspeciale anti-schuifnokjes want onderweg wil je gvd geen gelazer. Wat een totale eindkoning ben je dan. LIVESTREAM

Photo Caption: Windsor, United Kingdom. The Jaguar Land Rover that will be used to transport the coffin of Prince Philip, the Duke of Edinburgh, at his funeral. The modified Land Rover Defender TD5 130 chassis cab vehicle was made at Land Rover's factory in Solihull, United Kingdom in 2003. The prince oversaw the modifications throughout the intervening years, requesting a repaint in military green and designing the open top rear and special "stops" to secure his coffin in place.

Update: Ceremonie verstoord door TOPLESS WOMAN (sfw foto)