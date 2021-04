Achterburen komen thuis en lopen naar de poort toe en zeggen tegen de hond; aah zielig heb je heel de dag buiten in de tuin gezeten?

Weet je wat zielig is? Dat godverdomme iedereen in de straat dag in dag uit naar het geblaf van die hond moet luisteren. Je ontkomt er niet aan, dat beest begint om 0800 en gaat door tot 2200. Er is 1 uitzondering, dat is in het weekend. Dan gaat het meestal door tot middernacht. En ja, ik heb al meerdere malen aangebeld en gezegd dat ik last heb van hun hond en wat doen ze ermee?

Goed weekend allen.