Echt onbegrijpelijk dat de Bso’s open gaan. In onze stad gaat het virus als een malle...meerdere scholen dicht, bepaalde kinderopvang gesloten...en dan gaan de bso’s ook open? Zodat kinderen van diverse scholen lekker bij elkaar in een muffige ruimte gaan zitten? Let maar op, over een aantal weken trekt Rutte en Hugo weer aan de handrem...