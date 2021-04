Moederland Rusland, waar ze gewoon met een festival (kent u misschien van vroeger) het wintersportseizoen (kent u misschien van vroeger) afsluiten. Gewoon omdat het kan (kent u misschien van vroeger). Mede mogelijk gemaakt door Spoetnik, wat de Russen al spoten toen Hugo nog op Wikipedia opzocht wat een vaccin was. Maar we dwalen af, want we hadden het over BoogelWoogel, oftewel in uw zwembroek of bikini op een snowboard staan, in de ijskou van een berg razen en daarna opwarmen aan een fles sterke drank en een fijnstofspuitende haard. Want festivals zijn leuk, maar compleet onzinnige festivals zijn leuker. Dit kan alleen in een land met de meest sexy inwoner aan de macht. Zin in wodka nu.

Meer hoogtepunten