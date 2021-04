VVD-campagnes binnenkort voor iedereen verkrijgbaar. Het reclamebureau heet Sue & The Alchemists, en over die naam moeten we het even hebben. We lezen in Adformatie namelijk: "Voormalig VVD-fractievoorzitter en staatssecretaris Klaas Dijkhoff begint een bureau samen met de VVD-campagnestrateeg Bas Erlings en Astrid Groenenwegen en Tom de Bruyne [beide adviseurs tijdens afgelopen twee VVD-campagnes, red.] van Sue Behavioural Design." Dus wij dachten natuurlijk dat Klaas zich met zijn zelfverzonnen merknaam The Alchemists bij Sue voegt. Echter, even verderop lezen we dat "Bas Erlings bedrijven en merken al onder de naam The Alchemists adviseerde".

Oftewel, Klaas begint helemaal geen reclamebureau. Net zo min als da Rico Verhoeven een uitzendbureau startte. Hij is erbij gesleept als PR-gezicht om "onder meer de methodiek die ze tijdens de afgelopen verkiezingscampagnes van de VVD hebben ontwikkeld en verfijnd nu te aanbieden aan bedrijven, ngo’s, buitenlandse politieke partijen en artiesten." En de Nederlandse reclamewereld was nooit meer hetzelfde.