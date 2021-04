Relativeren is in deze situatie achteruitgang. Letterlijk. Want we verliezen miljarden per maand aan die lockdown. Van die miljarden moet worden bekostigd: pietluttige zaakjes als zorg, onderwijs, huisvesting en al die andere dingetjes waar we al geld tekort voor hebben. Want oh wee als we het klimaat akkoord even on-hold zetten in deze crisis. Faalhazen. Dat zijn het. En mensen die deze kutzooi relativeren enabelen die Faalhazen om door te gaan met hun faalbeleid. Om kotsmisselijk van te worden.