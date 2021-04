Kemper is best een leuk meisje, beetje vreemd maar je hoeft er ook niet mee te trouwen / kinderen mee te krijgen. En dat ze openstaat voor wat geëxperimenteer en niet beperkt tot missionarisstand is een dikke plus.

Die foto is overigens alleen leuk voor het plaatje. Het bad is veel te klein en ondiep om lekker met zijn 2-en in te liggen waardoor je meer uit het water zit dan erin. Bovendien zit er zit geen lekker badschuimpje in. Tenslotte haat ik alle spelletjes waar een dobbelsteen bij betrokken is, behalve Mexicanen.