Die marketinggasten lopen de deuren plat bij de modellenbureaus gespecialiseerd in etnische exoten, want dat levert sinds de golf van BLM-bagger de moraal in het westen vervuilt, kennelijk geld op. Politiek correct geld. Geld, verdiend aan tegenwoordig moreel verplichte selectie-procedures op huidskleur. Geld, verdiend aan racisme, dus.

Je wordt er zo langzamerhand doodziek van, van die pogingen van de reclame- en overige media om ons ervan te overtuigen dat we in Afrika wonen. Of in het Midden-Oosten. En dat al die culturen daar, oneindig veel nobeler zijn dan de onze.

Het is eigenlijk al in de jaren '70 begonnen, toen elk links gezinnetje een Novib-kalender op de koelkast had hangen. En de kids een abonnementje hadden op Sam-Sam.