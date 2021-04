De overheid heeft altijd moeite om fouten toe te geven of verkeerde maatregel in te trekken. Ze wilt voorkomen dat het beeld van een zwalkende overheid ontstaat terwijl veel maatregelen weinig wetenschappelijk onderbouwt kunnen worden. Maandagavond waren wij bij vrienden eten. Het was gezellig en toen ik op mijn horloge keek was het al na tienen. Gelukkig konden we blijven slapen. Onze auto stond op de oprit en we hoefden enkel in te stappen en naar ons huis te rijden. Daar hebben wij ook een oprit waar niemand komt. En toch mochten we niet naar huis rijden op straffe van een fikse boete. De logica hiervan ontgaat me zoals de logica van meer overheidsbeleid mij ontgaat. Het gevolg van veel onzinnige maatregelen is dat de economie op z'n gat ligt en het mkb en de horeca aan het uitsterven is.