Facebook had weer eens een datalek en daar doet iedereen en z'n moeder heel verontwaardigd over, want Facebook is niet ontworpen om je data zomaar te lekken. Facebook moet dat niet gratis weggeven, Zuckerberg behoort miljarden te verdienen aan het dóórverkopen van je data. Aan de voorzijde de vrome curator van nepnieuws & opruiende content (zoals schilderijen met vrouwenborsten op foto's van culturele kinderfeesten), aan de achterkant een verdienmodel aan de verkoop van alle persoonlijke informatie die je zelf gewillig hebt ingevuld. En nu is er een wereldwijd lek van de relatiestatus van 533.000.000 (vijfhonderd drieëndertig miljoen) FB-gebruikers. Die hoef je niet allemaal door te spitten, er is hierrr een handig tooltje (via) om te checken of je Facebook al jaren geleden had moeten killen met fire om te voorkomen dat Zuck het internet nog verder kon verzieken. Tooltje checkt alleen Nederland, via de Amazonwolk kun je het hele 15GB aan datalek binnen halen (verwijderd wegens privacy, duh - red.) Facebook wist van het lek, maar zweeg. Zuckerberg zelf is overigens al lang overgestapt naar Signal.