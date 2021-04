Deze man is een schoolvoorbeeld van de wijze waarop een oorlog in meerdere generaties kan doorwerken, in zijn geval de derde generatie. Dit verklaard zijn voorkeur voor de zittende machthebbers, die hoewel gecorrumpeerd, geen bedreiging voor zijn joodse identiteit zijn. Want Arnon is toch eerst en vooral Jood, wereldburger en heelalbewoner, en pas na veel vijven en zessen bereid om zich ook Nederlander te voelen. Als klap op de vuurpijl is het bij hem ingegoten wantrouwen tegen de gemiddelde Nederlander zo groot dat meneer maar meteen de oceaan is overgestoken en in Jew, pardon New York is gaan wonen. Om van daar uit Nederland met een maximale neerbuigendheid de maat te nemen, op een manier waarvan de gemiddelde Amsterdammer jaloers wordt.

Kortom, there's no business like Shoah-business !